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Манчестер Юнайтед націлився на двох гравців Крістал Пелас

16 травня 23:23 646 Читать на русском
Манчестер Юнайтед націлився на двох гравців Крістал Пелас
Патрік Ван Аангольт та Арон Ван-Біссака / Reuters

Манкуніанці звернули увагу на флангових захисників Крістал Пелас Арона Ван-Біссаку та Патріка Ван Аангольта.

Уле Гуннар Сульшер хоче зміцнити захисну лінію за рахунок "орлів", повідомляє The Sun.

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Манчестер Юнайтед вже приготував 50 мільйонів фунтів стерлінгів за двох захисників. "Червоні дияволи" претендують на правого бека Арона Ван-Біссаку та його колегу Патріка Ван Аангольта з протилежного флангу.

Нагадаємо, клуб з Манчестера за підсумками сезону АПЛ посів шосте місце, а оборона команди значно поступалася лідерам чемпіонату.

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