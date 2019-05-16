Манчестер Юнайтед націлився на двох гравців Крістал Пелас

Манкуніанці звернули увагу на флангових захисників Крістал Пелас Арона Ван-Біссаку та Патріка Ван Аангольта.

Уле Гуннар Сульшер хоче зміцнити захисну лінію за рахунок "орлів", повідомляє The Sun.

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Манчестер Юнайтед вже приготував 50 мільйонів фунтів стерлінгів за двох захисників. "Червоні дияволи" претендують на правого бека Арона Ван-Біссаку та його колегу Патріка Ван Аангольта з протилежного флангу.

Нагадаємо, клуб з Манчестера за підсумками сезону АПЛ посів шосте місце, а оборона команди значно поступалася лідерам чемпіонату.

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