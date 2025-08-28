Форвард Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо найближчим часом стане гравцем Челсі. Як повідомляє The Sun, "аристократи" досягли принципової угоди з Манчестер Юнайтед щодо трансферу аргентинця.

Сума переходу складе 40 мільйонів євро. Клуби планують закрити угоду до завершення трансферного вікна 1 вересня.

21-річний Гарначо більше не входить у плани Рубена Аморіма. Футболіст не з’являвся на полі з моменту фіналу Ліги Європи 2024/25 і мав конфлікт із наставником. Влітку його майбутнє активно обговорювали, а тепер він готовий прийняти виклик у складі лондонців.

Перехід Гарначо до Челсі може відкрити двері для відходу з клубу Ніколя Джексона та Крістофера Нкунку, які втратили місце в основі лондонського клубу.

