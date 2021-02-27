Майбутнє півзахисника Поля Погба у Манчестер Юнайтед поки що залишається невизначеним.

"Червоні дияволи" намагаються переконати француза підписати нову угоду, адже нинішня чинна лише до літа 2022-го, повідомляє ESPN.

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Якщо сторонам не вдасться домовитись про продовження співпраці, то МЮ доведеться продати Погба влітку або ж пізніше відпустити на правах вільного агента. Щоправда, такий варіант розвитку подій не влаштує Уле Гуннара Сульшера, який хоче бачити Поля в команді і надалі.

Нагадаємо, не так давно Міно Райола, агент 27-річного центрхава, заявляв, що Погба не буде продовжувати контракт з МЮ. У поточному сезоні француз провів 28 матчів (4 голи і 3 асисти). Наразі він заліковує травму.

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