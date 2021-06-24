"Червоні дияволи" не налаштовані втрачати одну зі своїх головних зірок.

Манчестер Юнайтед працює над збереженням Поля Погба у колективі, адже контракт француза завершується вже наступного літа.

Манчестер Юнайтед планує втримати Погба – гранд АПЛ не готовий відпустити зірку за кругленьку суму

Як повідомляє Sky Sports, клуб вже веде із представниками Погба перемовини щодо нової угоди. Наразі чимало грандів проявляють інтерес до Поля, але жоден ще не робив офіційної пропозиції щодо трансферу.

Додамо, що у минулому сезоні 28-річний хавбек відіграв 42 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 6-ма голами та 9-ма асистами.

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