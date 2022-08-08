Нападник Болоньї Марко Арнаутовіч може знову опинитися в чемпіонаті Англії.

У послугах 33-річного австрійця зацікавлений Манчестер Юнайтед. Кандидатуру Арнаутовіча особисто схвалив Ерік Тен Хаг. "Червоні дияволи" готові заплатити Болоньї 8 мільйонів євро, повідомляє The Athletic.

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Якщо трансфер вдасться здійснити, то Арнаутовіч повернеться в АПЛ, де вже грав за Сток Сіті та Вест Хем, та працюватиме зі знайомими тренерами. Марко грав за Твенте, де Стів Макларен був головним, а Ерік Тен Хаг – асистентом.

Нагадаємо, Марко Арнаутовіч минулого літа підписав контракт з Болоньєю, який діє до червня 2023 року. Дебютний сезон у складі "россо-блу" австрієць завершив з 14-ма голами у 33-х матчах.

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