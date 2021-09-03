Вест Хем намагався влітку підписати Джессі Лінгарда, який у минулому сезоні феєрив за "молотобійців" на правах оренди, повідомляє 90min.

Фергюсон раніше поцупив Роналду в Арсенала, а тепер зробив це саме з Манчестер Сіті, – Венгер

Манчестер Юнайтед був не проти відпустити свого півзахисника, який є далеко не основним у команді, але Джессі не захотів прощатись з "червоними дияволами". 28-річний англієць вирішив переконати тренерський штаб Юнайтед у своїх силах.

Поки у Лінгарда справи не налагоджуються, після старту АПЛ він провів лише 5 хвилин на полі.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повернувся в Атлетіко, Жерсон покинув Динамо – як це було