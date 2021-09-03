Манчестер Юнайтед намагався віддати Лінгарда Вест Хему – гравець не захотів повертатись
18:24 - Читать на русском
Півзахисник МЮ Джессі Лінгард прагне закріпитись у команді Сульшера.
Вест Хем намагався влітку підписати Джессі Лінгарда, який у минулому сезоні феєрив за "молотобійців" на правах оренди, повідомляє 90min.
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Манчестер Юнайтед був не проти відпустити свого півзахисника, який є далеко не основним у команді, але Джессі не захотів прощатись з "червоними дияволами". 28-річний англієць вирішив переконати тренерський штаб Юнайтед у своїх силах.
Поки у Лінгарда справи не налагоджуються, після старту АПЛ він провів лише 5 хвилин на полі.
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