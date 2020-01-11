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Манчестер Юнайтед наблизився до підписання Бруну Фернандеша

12:27 800 Читать на русском
Манчестер Юнайтед наблизився до підписання Бруну Фернандеша
Бруну Фернандеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед активізувався у переговорах щодо атакувального хавбека Спортінга Бруну Фернандеша.

"Червоні дияволи" можуть здійснити трансфер португальця вже найближчим часом, інформує Daily Mail.

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Агенти Фернандеша у п'ятницю (10 січня) побували в Лондоні, де провели переговори з представниками Манчестер Юнайтед. Минулого тижня головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер відвідав матч Спортінга проти Порту і залишився задоволеним діями потенційного новачка. Відступні у контракті Фернандеша складають 100 млн євро, однак англійці сподіваються зменшити ціну до 70 млн.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед намагався придбати гравця збірної Португалії ще влітку, однак тоді Спортінг не захотів відпускати свого капітана. Серед претендентів на хавбека також називались Тоттенхем і Реал.

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