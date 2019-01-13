Манчестер Юнайтед може запросити Саутгейта на посаду головного тренера

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт став одним із претендентів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

МЮ розглядає варіант запрошення Гарета Саутгейта на посаду нового головного тренера. 48-річний наставник національної команди Англії став запасним варіантом на випадок невдачі у перемовинах з Маурісіо Почеттіно, повідомляє The Telegraph.

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Керівництву МЮ імпонує робота Саутгейта у національній команді, а тому боси манкуніанців розглядають наставника як одного з кандидатів на призначення менеджером "червоних дияволів".

До слова, у жовтні минулого року Саутгейт продовжив контракт з Футбольною асоціацією Англії, відповідно до якого тренуватиме "трьох левів" до 2022 року. Варто відзначити, що на чолі із Саутгейтом збірна Англії дійшла до півфіналу ЧС-2018.

Нагадаємо, після звільнення Жозе Моурінью виконувачем обов'язків головного тренера МЮ став Уле Гуннар Сульшер, контракт якого чинний до завершення поточного сезону.