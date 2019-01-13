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Манчестер Юнайтед може запросити Саутгейта на посаду головного тренера

10:14 881 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може запросити Саутгейта на посаду головного тренера
Гарет Саутгейт / фото: BBC

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт став одним із претендентів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

МЮ розглядає варіант запрошення Гарета Саутгейта на посаду нового головного тренера. 48-річний наставник національної команди Англії став запасним варіантом на випадок невдачі у перемовинах з Маурісіо Почеттіно, повідомляє The Telegraph.

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Керівництву МЮ імпонує робота Саутгейта у національній команді, а тому боси манкуніанців розглядають наставника як одного з кандидатів на призначення менеджером "червоних дияволів".

До слова, у жовтні минулого року Саутгейт продовжив контракт з Футбольною асоціацією Англії, відповідно до якого тренуватиме "трьох левів" до 2022 року. Варто відзначити, що на чолі із Саутгейтом збірна Англії дійшла до півфіналу ЧС-2018.

Нагадаємо, після звільнення Жозе Моурінью виконувачем обов'язків головного тренера МЮ став Уле Гуннар Сульшер, контракт якого чинний до завершення поточного сезону.

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