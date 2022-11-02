Трансфер буде залежати від того, чи залишиться Роналду в команді, інформує Manchester Evening News.

Роналду в прямому ефірі показово принизив колишнього капітана Манчестер Юнайтед

Наразі Манчестер Юнайтед не має наміру купляти нападника, якщо Кріштіану не покине клуб цієї зими. Це пов'язано ще й з тим, що клуб перевищив бюджет витрат на новачків влітку. Якщо ж португалець знайде собі нову команду, то "червоні дияволи" можуть підписати гравця, який закриє проблему в короткостроковій перспективі. Прізвищ потенційних новачків не називають.

Відзначимо, що Роналду в поточному сезоні випав зі стартового складу Манчестер Юнайтед. Статистика також не вражає – 3 голи та асист у 14 поєдинках.

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