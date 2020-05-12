Манчестер Юнайтед може замінити Погба головною зіркою Роми

Атакувальний півзахисник італійської Роми Ніколо Дзаньйоло користується попитом у топ-клубів АПЛ.

За 20-річного хавбека збірної Італії готові поборотися англійські Манчестер Юнайтед і Тоттенхем, повідомляє Daily Express.

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За інформацією видання, серйозна травма, через яку Дзаньйоло пропустив значну частину нинішнього сезону, не зменшила попит на гравця. Зазначається, що англійські клуби готові заплатити Ромі за її головного таланта понад 50 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед бачить у Ніколо потенційну заміну Полю Погба, який майбутнім літом, швидше за все, покине манкуніанців. Своєю чергою, Тоттенхем переконаний, що молодий італієць здатен нівелювати втрату Крістіана Еріксена, який минулої зими перейшов у міланський Інтер.

До слова, у нинішньому сезоні Дзаньйоло провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і оформив 2 асисти. У січні хавбек порвав хрестоподібні зв'язки коліна й був прооперований.

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