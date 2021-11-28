Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд все ще залишається у списку трансферних цілей МЮ.

Ральф Рангнік, який близький до тренерського крісла Манчестер Юнайтед, має хороші відносини із зірковим форвардом Ерлінгом Холандом, повідомляє Mirror.

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Німецький фахівець перебував на посаді спортдира Зальцбурга, де і засяяв норвезький вундеркінд. За інформацією джерела, манкуніанці можуть скористатись зв'язками Рангніка, щоб переманити Холанда, на якого полюють низка європейських грандів.

Портал Transfermarkt зараз оцінює Ерлінга у космічні 150 млн євро.

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