Манчестер Юнайтед може відпустити Ромеро в Ла Лігу
19:19 - Читать на русском
Голкіпер манкуніанців Серхіо Ромеро не має наміру залишатись у таборі МЮ.
Манчестер Юнайтед вже найближчим часом може попрощатись із Серхіо Ромеро, адже іспанець вже веде перемовини з одним із представників Ла Ліги, повідомляє The Athletic.
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Чинний контракт 33-річного голкіпера з манкуніанцями розрахований до літа 2021-го. МЮ виключив Серхіо із заявки на нинішній сезон АПЛ та Ліги чемпіонів. Назва іспанського клубу, який цікавиться воротарем, – не розголошується.
Нагадаємо, Ромеро перебуває у структурі Ювнайтед з 2015 року.
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