Манчестер Юнайтед може віддати в оренду свою зірочку
Талановитий півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Амад Діалло, вочевидь, отримає можливість проявити себе за межами Олд Траффорд.
"Червоні дияволи" вивчають варіант із орендою вінгера в поточне трансферне вікно, стверджує журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.
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Діалло наразі важко конкурувати з виконавцями основної обойми, тож він може поїхати за ігровою практикою у скромніший клуб. Серед претендентів на івуарійця з італійським паспортом називають Крістал Пелас і Базель. До них невдовзі можуть приєднатися ще кілька клубів із Англії та Німеччини.
Нагадаємо, що Амад Діалло перебрався до МЮ у січні. З тих пір він провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.
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