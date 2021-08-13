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Діалло наразі важко конкурувати з виконавцями основної обойми, тож він може поїхати за ігровою практикою у скромніший клуб. Серед претендентів на івуарійця з італійським паспортом називають Крістал Пелас і Базель. До них невдовзі можуть приєднатися ще кілька клубів із Англії та Німеччини.

Нагадаємо, що Амад Діалло перебрався до МЮ у січні. З тих пір він провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

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