"Червоні дияволи" можуть підписати не лише Антоні, а й Коді Гакпо, стверджує De Telegraaf.

Роналду ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього в Манчестер Юнайтед

Раніше реальним здавався лише один трансфер а атаку, але жахливий старт сезону підбурює керівництво МЮ активніше вкластися задля підсилення. На дует вінгерів з Ередивізі доведеться витратити щонайменше 130 мільйонів євро. Аякс вже відхилив 80 мільйонів за Антоні, але бунт бразильця дає Юнайтед надію на успішне завершення переговорів. Гакпо також не буде дешевим. ПСВ хоче за свого лідера близько 50 мільйонів євро, проте спочатку потрібно відіграти матч-відповідь з Рейнджерс і розібратися, чи будуть "фермери" виступати в групі ЛЧ.

Нагадаємо, днями МЮ закрив потужний трансфер, підписавши опорника Каземіро з Реала за 72+13 мільйонів євро.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий