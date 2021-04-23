У послугах 31-річного боснійця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який влітку спробує забрати гравця із Барселони, повідомляє Fichajes.

Мессі допомагав П'янічу з адаптацією в Барселоні

За інформацією видання, у послугах П'яніча особисто зацікавлений головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер, який вже звернувся до клубного керівництва з проханням про підписання футболіста.

Нагадаємо, П'яніч перейшов у Барселону з туринського Ювентуса у вересні 2020 року за 60 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів за каталонців 28 матчів у всіх турнірах, але так і не став важливим виконавцем команди, в середньому проводячи на полі один тайм. Результативними діями досі не відзначався.

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