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Манчестер Юнайтед може повернути Тевеса через травму Рашфорда

18:55 68 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може повернути Тевеса через травму Рашфорда
Карлос Тевес / фото із відкритих джерел

Аргентинський нападник Карлос Тевес може знову повернутися у Європу.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до форварда Боки Хуніорс Карлоса Тевеса, стверджує Tuttosport.

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За інформацією видання, англійський клуб може орендувати футболіста в зимове трансферне вікно. У складі манкуніанців Тевес може замінити травмованого нападника Маркуса Рашфорд, який вибув через травму на кілька тижнів.

Додамо, що Тевес раніше вже виступав за Манчестер Юнайтед з 2007 по 2009 рік і двічі ставав з клубом чемпіоном Англії.

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Нагадаємо, Тевес виступає за Боку Хуніорс з січня 2018 року. У нинішньому сезоні 35-річний аргентинський форвард взяв участь в 10 матчах чемпіонату Аргентини, в яких став автором трьох забитих м'ячів. Чинний контракт гравця з клубом діє до літа 2020 року.

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Теги
Карлос Тевес Карлос Тевес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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