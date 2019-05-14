Манчестер Юнайтед може побити трансферний рекорд заради підписання Кулібалі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може влітку перебратись у Манчестер Юнайтед за рекордну для захисника суму.

Манчестер Юнайтед серйозно націлився на захисника Наполі Каліду Кулібалі, повідомляє Mirror.

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Манкуніанці заради підписання футболіста збірної Сенегалу готові викласти рекордну суму для цього амплуа. Наразі найдорожчим захисником є Вірджил ван Дейк, який перейшов у Ліверпуль з Саутгемптона за 75 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед посів 6 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 66 очок, і забронював собі місце в Лізі Європи.

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