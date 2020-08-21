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Манчестер Юнайтед може підписати Дугласа Косту

21 серпня 23:02 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед може підписати Дугласа Косту
Дуглас Коста / Твіттер ФК Ювентус

"Червоні дияволи" шукають підсилення у лінію півзахисту перед прийдешнім сезоном.

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста близький до переходу в Манчестер Юнайтед, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією джерела, сторони активно ведуть переговори про трансфер. Спортивний директор туринців Фабіо Паратічі запропонував Косту як дешевшу альтернативу хавбеку Джейдону Санчо.

"Біло-чорні" готові продати 29-річного бразильця за 40 мільйонів євро. Також відзначається, що гроші, виручені з продажу Кости, могли б допомогти Ювентусу повернути з МЮ півзахисника Поля Погба.

Зазначимо, у минулому сезоні Коста провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і зробив 7 результативних передач. Його контракт з Ювентусом діє до 30 червня 2022 року.

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