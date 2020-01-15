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Манчестер Юнайтед може орендувати Маркоса Льоренте

15 січня 19:03 382 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може орендувати Маркоса Льоренте
Тріпп'єр і Льоренте / фото із соцмереж

Англійський Манчестер Юнайтед розглядає варіант із запрошенням півзахисника мадридського Атлетіко Маркоса Льоренте.

Травми основних виконавців змушують манкуніанців шукати підсилення середньої лінії, повідомляє Manchester Evening News.

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На радари МЮ потрапив хавбек Атлетіко Маркос Льоренте. На Олд Траффорд молодий іспанець повинен замінити травмованих Поля Погба та Скотта Мактоміная. "Червоні дияволи" наразі зацікавлені в оренді півзахисника, який не має місця в основі мадридців.

У нинішньому сезоні Маркос Льоренте провів 15 матчів у всіх турнірах, з'являючись переважно на заміну. Влітку 2019-го "матрацники" придбали його в мадридського Реала за 30 млн євро.

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