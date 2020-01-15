Манчестер Юнайтед може орендувати Маркоса Льоренте

Англійський Манчестер Юнайтед розглядає варіант із запрошенням півзахисника мадридського Атлетіко Маркоса Льоренте.

Травми основних виконавців змушують манкуніанців шукати підсилення середньої лінії, повідомляє Manchester Evening News.

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На радари МЮ потрапив хавбек Атлетіко Маркос Льоренте. На Олд Траффорд молодий іспанець повинен замінити травмованих Поля Погба та Скотта Мактоміная. "Червоні дияволи" наразі зацікавлені в оренді півзахисника, який не має місця в основі мадридців.

У нинішньому сезоні Маркос Льоренте провів 15 матчів у всіх турнірах, з'являючись переважно на заміну. Влітку 2019-го "матрацники" придбали його в мадридського Реала за 30 млн євро.

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