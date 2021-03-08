Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф поділився емоціями від перемоги над Манчестер Сіті в рамках 27-го туру АПЛ.

"Манчестер Юнайтед завжди впевнено входить в кожну гру. Ми знаємо, що зможемо перемогти кожну команду. Це була дуже жорстка виїзна гра проти дійсно гарної команди.

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Манчестер Юнайтед показав, яка ми чудова команда, і що ми можемо зробити на полі. Нам слід продовжувати наполегливо працювати, і, сподіваємось, ми зможемо досягнути ще кількох перемог", – наводить слова Лінделефа Goal.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед переграв Манчестер Сіті (2:0), перервавши вражаючу серію "містян", яка налічувала 21 перемогу поспіль в усіх змаганнях.

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