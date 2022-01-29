Захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.

Бордо зацікавлений у підписанні 29-річного універсала, здатного зіграти в обороні чи в опорній зоні півзахисту, стверджує L'Equipe.

Манчестер Юнайтед продовжить масову чистку до кінця січня – 4 гравці стали жертвою відкриття Рангніка

Жирондинці вкрай невдало провели першу половину сезоні. Наразі Бордо балансує над зоною вильоту. Трансфер Джонса може солідно підсилити гру команду в захисті й допомогти у боротьбі за збереження місця у Лізі 1.

До слова, 3 січня Філ Джонс вийшов на поле в офіційному матчі вперше із січня 2020 року. Футболіст, який серед фанів МЮ давно має культовий статус, тривалий час відновлювався від травм коліна.

Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо лише відпускає, Шахтар із двома бразильцями, активізація інших клубів – всі переходи