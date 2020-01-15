toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Манчестер Юнайтед мінімально здолав Вулверхемптон і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії

15 січня 23:43 493 Читать на русском
Манчестер Юнайтед мінімально здолав Вулверхемптон і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії
Хуан Мата / ФК Манчестер Юнайтед

У переграванні 3-го раунду Кубка Англії Манчестер Юнайтед переміг Вулверхемптон на власному полі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

 

Англія, Кубок Англії, 3-й раунд, повторні матчі

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Мата, 67

Ураган "Брендан" зірвав матч Кубка Англії в Мерсисайді

"Червоні дияволи" на правах господарів захопили ініціативу з перших хвилин, але особливої напруги біля воріт "вовків" створити не змогли. Натомість гості забили м'яч на 10-й хвилині, коли Педру Нету спокійно переправив м'яч у кут воріт. Проте, арбітр після підказки помічників із VAR взяття воріт відмінив.

У відповідь Юнайтед почав більше тиснути, та реальних нагод забити до перерви створити не зумів. На старті другого тайму активніше заграли хавбеки МЮ й цілком могли пробити Радді. Зокрема, намагалися пробити резервного кіпера Вулвз Мата та Джеймс, та воротар "вовків" був на висоті.

А ось на 67-й хвилині манкуніанцям усе вдалося. Марсьяль утік від оборонців у центрі поля і класно віддав на хід Хуану Маті. Іспанець утік на побачення із голкіпером, а потім вишукано перекинув м'яч над суперником – 1:0.

Попри те, що до фінального свистка залишалося чимало часу, та реальних моментів забити ні Юнайтед, ні Вулверхемптон більше не створили. Отже, манкуніанцям вистачило й одного забитого м'яча для виходу в наступний раунд. Наступним суперником команди Сульшера стане переможець пари Транмер – Уотфорд.

Тоттенхем переграв Мідлсбро та пройшов у наступний раунд Кубка Англії

blog_ava
Гравці Карпат бойкотували тренування – зимові збори під великою загрозою
13:55
2527
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Манчестер Юнайтед - Вулверхемптон Вулверхемптон Вулверхемптон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
1
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук