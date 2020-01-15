Манчестер Юнайтед мінімально здолав Вулверхемптон і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії

У переграванні 3-го раунду Кубка Англії Манчестер Юнайтед переміг Вулверхемптон на власному полі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Англія, Кубок Англії, 3-й раунд, повторні матчі

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Мата, 67

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"Червоні дияволи" на правах господарів захопили ініціативу з перших хвилин, але особливої напруги біля воріт "вовків" створити не змогли. Натомість гості забили м'яч на 10-й хвилині, коли Педру Нету спокійно переправив м'яч у кут воріт. Проте, арбітр після підказки помічників із VAR взяття воріт відмінив.

У відповідь Юнайтед почав більше тиснути, та реальних нагод забити до перерви створити не зумів. На старті другого тайму активніше заграли хавбеки МЮ й цілком могли пробити Радді. Зокрема, намагалися пробити резервного кіпера Вулвз Мата та Джеймс, та воротар "вовків" був на висоті.

А ось на 67-й хвилині манкуніанцям усе вдалося. Марсьяль утік від оборонців у центрі поля і класно віддав на хід Хуану Маті. Іспанець утік на побачення із голкіпером, а потім вишукано перекинув м'яч над суперником – 1:0.

Попри те, що до фінального свистка залишалося чимало часу, та реальних моментів забити ні Юнайтед, ні Вулверхемптон більше не створили. Отже, манкуніанцям вистачило й одного забитого м'яча для виходу в наступний раунд. Наступним суперником команди Сульшера стане переможець пари Транмер – Уотфорд.

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