Турецький Трабзонспор досягнув усної домовленості з Манчестер Юнайтед щодо оренди Андре Онана, повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що тепер залишилось отримати відповідь від самого камерунця. Манчестер Юнайтед в останній день трансферного вікна підписав бельгійського воротаря Сенне Ламменса, тож Онана стане аж третім варіантом.

Нагадаємо, що у складі Трабзонспора виступають Олександр Зубков, Арсеній Батагов та Данило Сікан. Онана в цьому сезоні зіграв у 1 матчі, в якому МЮ вилетів з Кубка Ліги по серії пенальті від Грімсбі Таун (четвертий дивізіон).

