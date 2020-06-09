Манчестер Юнайтед має "італійський" план Б на випадок фіаско із трансфером Санчо

Манкуніанці знайшли запасний варіант підсилення атаки, якщо не вдасться підписати вінгера Борусії Д Джейдона Санчо.

Форвард Ювентуса Федеріко Бернардескі потрапив до розширеного списку трансферних цілей Манчестер Юнайтед, повідомляє Tuttosport.

Манчестер Юнайтед визначився з топ-списком гравців для підсилення

Туринці не відпустять 26-річного італійця без мінімальної пропозиції у 35 млн євро. Це врази нижча сума, за цінник на таланта Борусії Д Джейдона Санчо, який залишається пріоритетною ціллю "червоних дияволів".

У нинішньому сезоні Серії А Бернардескі провів 18 матчів, але результативними діями не відзначався.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку