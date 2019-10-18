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Манчестер Юнайтед має гроші на підсилення взимку, – Сульшер

15:15 151 Читать на русском
Манчестер Юнайтед має гроші на підсилення взимку, – Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про можливість підписання нових гравців у зимове трансферне вікно.

 

"Гроші в Манчестер Юнайтед є. Ми спостерігали за цілим рядом гравців, були близькі до покупки двох. Це дуже неприємно, коли не отримуєш потрібних гравців. Незадовго до закриття літнього трансферного вікна до нас не прийшли гравці, які були за крок від переходу.

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Ресурси на підсилення в січні і наступного літа є. Ми спостерігаємо за можливими кандидатами", – наводить слова Сульшера Sky Sports.

Зазначимо, що після 8 турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 12-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок. Наступний матч манкуніанці проведуть проти Ліверпуля.

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