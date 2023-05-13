Колишній тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер пригадав, як пропонував клубу норвежця ще коли той виступав під його керівництвом у Мольде (2017 – 2019 роки).

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"Я телефонував Юнайтед приблизно за шість місяців до того, як мене призначили їхнім тренером. Сказав, що у нас є цікавий нападник, але вони не дослухалися. Тоді ми просили за Холанда 4 млн фунтів, але МЮ не підписав хлопця", – цитує Сульшера The Sun.

Нагадаємо, після Мольде Холанд виступав за Зальцбург і Борусію Д, з якої минулого літа перейшов у Манчестер Сіті за 60 млн євро. Transfermarkt взагалі оцінює 22-річного бомбардира у 170 млн євро. Зірка "містян" виправдовує такий цінник на полі – 51 гол і 8 асистів у 47 матчах нинішнього сезону.

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