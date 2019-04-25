Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті у перенесеному матчі 31 туру АПЛ. Дивіться відео голів матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті.

Для команди Хосепа Гвардіоли було дуже важливо перемогти "червоних дяволів", щоб не дозволити Ліверпулю зберегти лідерство. До перерви глядачі на Олд Траффорд забитих голів не побачили. Однак в середині другого тайму Сане та Бернарду двічі змусили Де Хеа діставати м'яч із сітки власних воріт.

Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед, зробивши вагому заявку на чемпіонство – Зінченко відіграв повний матч

Після 35 зіграних турів Манчестер Сіті одноосібно очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії, всього на 1 очко випереджаючи Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – найкращі моменти першого тайму:

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – найкращі моменти другого тайму: