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ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті у перенесеному матчі 31 туру АПЛ. Дивіться відео голів матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті.

 
Бернарду Сілва 54’
Лерой Сане 66’
54’ Бернарду Сілва
66’ Лерой Сане

Для команди Хосепа Гвардіоли було дуже важливо перемогти "червоних дяволів", щоб не дозволити Ліверпулю зберегти лідерство. До перерви глядачі на Олд Траффорд забитих голів не побачили. Однак в середині другого тайму Сане та Бернарду двічі змусили Де Хеа діставати м'яч із сітки власних воріт.

Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед, зробивши вагому заявку на чемпіонство – Зінченко відіграв повний матч

Після 35 зіграних турів Манчестер Сіті одноосібно очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії, всього на 1 очко випереджаючи Ліверпуль.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – найкращі моменти першого тайму:

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – найкращі моменти другого тайму:

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