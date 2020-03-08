Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: Зінченко грає в центральному матчі туру АПЛ – онлайн-трансляція

Дербі Манчестера на Олд Траффорд – головне протистояння 29 туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу шукайте на цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочався о 18:30 за київським часом. Відеотрансляцію поєдинку від Setanta Sports можна дивитися безпосередньо в цій новині. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі.

Для Манчестер Сіті цей матч не має великого турнірного значення – "містяни" не стануть чемпіоном і не опустяться нижче другого місця. А от Манчестер Юнайтед веде запеклу боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів.

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Гості – фаворити, однак "дияволи" після придбання Бруну Фернендеша набрали прекрасну форму. До того ж Уле Гуннар Сульшер виграв два з трьох останніх дербі.

Новий герой Олд Траффорд Фернандеш сьогодні в основі МЮ. Як і капітан Харрі Магуайр, чия участь була під питанням через стан здоров'я. А у старті Ман Сіті з'являється Олександр Зінченко! Натомість найкращого гравця команди – Кевіна де Брюйне – немає в заявці через пошкодження.

Стартові склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Ван-Біссака, Матіч, Фред, Вільямс – Фернандеш – Джеймс, Марсьяль.

Запасні: Ромеро, Ігало, Мата, Байллі, Туанзебе, Грінвуд, Мактомінай.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – Фоден, Родрі, Гюндоган – Б.Сілва, Агуеро, Стерлінг.

Запасні: Браво, Гарсія, Жезус, Марез, Менді, Браво, Д.Сілва, Вокер.

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