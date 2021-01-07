Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу
У півфіналі Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед на власному полі програв сусідам із Сіті. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.
Однозначного фаворита дербі в рамках 1/2 фіналу кубкового турніру не мало. Як наслідок, на перемогу претендували обидві команди. На чудовий постріл Бруну Фернандеша (сейв Стеффена) де Брюйне відповів класним ударом у стійку.
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Та в другій половині більше пощастило Сіті. На 50-й хвилині банальний навіс зі штрафного втілив у гол на дальній стійці Джон Стоунз. А під завісу поєдинку ветеран "містян" Фернандінью розкішно впіймав м'яч з льоту після виносу оборони – 0:2!
Манчестер Сіті з Зінченком здолав Манчестер Юнайтед і вчетверте поспіль вийшов у фінал Кубка ліги