У півфіналі Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед на власному полі програв сусідам із Сіті. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Однозначного фаворита дербі в рамках 1/2 фіналу кубкового турніру не мало. Як наслідок, на перемогу претендували обидві команди. На чудовий постріл Бруну Фернандеша (сейв Стеффена) де Брюйне відповів класним ударом у стійку.

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Та в другій половині більше пощастило Сіті. На 50-й хвилині банальний навіс зі штрафного втілив у гол на дальній стійці Джон Стоунз. А під завісу поєдинку ветеран "містян" Фернандінью розкішно впіймав м'яч з льоту після виносу оборони – 0:2!

Манчестер Сіті з Зінченком здолав Манчестер Юнайтед і вчетверте поспіль вийшов у фінал Кубка ліги