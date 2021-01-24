Початок феєрії поклав Салах, який елегантно реалізував вихід сам-на-сам з Хендерсоном. Манчестер Юнайтед відповів стрімкою контратакою – Грінвуд не зіпсував розкішне закидання від Рашфорда.

Манчестер Юнайтед перестріляв Ліверпуль у Кубку Англії – козир із лавки Сульшера затьмарив Салаха

Другий тайм виявився ще результативнішим. Ріс Вільямс незграбно махнув повз м'яч, і той-таки Рашфорд покарав молодого захисника Ліверпуля. МЮ теж вигадав собі проблеми на рівному місці – розіграш удару від воріт завершився обрізкою Кавані і дублем Салаха. Бруну Фернандеш вийшов лише на заміну, але саме він вирвав перемогу для "червоних дияволів". Феноменальний португалець хитро виконав штрафний удар, вибивши Ліверпуль з Кубка Англії.