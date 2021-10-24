Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ
У рамках 9-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймає Ліверпуль. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочався о 18:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показує телеканал Setanta Sports, а "Футбол 24" веде протокольну онлайн-трансляцію протистояння.
Невілл і Каррагер склали символічні команди з гравців Ліверпуля та МЮ – у них лише по два манкуніанці
Стартові склади команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Біссака, Ліндельоф, Магвайр, Шоу – Мактомінай, Фред – Грінвуд, Фернандеш, Рашфорд – Роналду
Запасні: Дін Хендерсон, Байлі, Далот, Лінгард, Матіч, Погба, ван де Беек, Кавані, Санчо
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Мілнер, Джордан Хендерсон, Кейта – Салах, Фірміно, Жота
Запасні: Адріан, Мане, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Мінаміно, Цімікас, Оріджі, Матіп
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