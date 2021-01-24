Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Кубка Англії
У рамках 4-го раунду Кубка Англії Манчестер Юнайтед приймає Ліверпуль. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочнеться о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал Setanta Sports, натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
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Стартові склади команд:
Манчестер Юнайтед: Дін Хендерсон – Ван Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу – ван де Беек, Мактомінай, Погба – Грінвуд, Рашфорд – Кавані
Запасні: Де Хеа, Теллес, Туанзебе, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс, Мата, Матіч, Марсьяль
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Р. Вільямс, Фабінью, Робертсон – Мілнер, Тьягу Алькантара, Вейналдум – Джонс, Салах, Фірміно
Запасні: Келлехер, Мане, Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Цімікас, Шакірі, Оріджі, Філліпс, Н. Вільямс