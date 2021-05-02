Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ
У 34-му турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймає Ліверпуль. Стартові склади команд і посилання онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочнеться о 18:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал Setanta Sports, натомість "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію поєдинку.
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: розлючені фанати прорвалися на Олд Траффорд за кілька годин до матчу
Стартові склади команд:
Манчестер Юнайтед: Дін Хендерсон – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магвайр, Шоу – Мактомінай, Фред – Грінвуд, Бруну Фернандеш, Погба – Рашфорд
Запасні: Де Хеа, Байлі, Теллес, Б. Вільямс, Туанзебе, Мата, Матіч, ван де Беек, Кавані
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Філліпс, Кабак, Робертсон – Тьягу, Фабінью, Мілнер – Салах, Фірміно, Мане
Запасні: Адріан, Цімікас, Р. Вільямс, Вейналдум, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Шакірі, Жота
МЮ – Рома: перший фіналіст Ліги Європи майже відомий, Фонсеку спіткало історичне невезіння, Погба пошматував "вовків"