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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

18:18 1304 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: стартові склади на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед в рамках 9-го туру чемпіонату Англії приймає Ліверпуль. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочався о 18:30 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "Setanta Sports", текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

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Лікарі Манчестер Юнайтед поставили на ноги Давіда Де Хеа після пошкодження в матчі за збірну Іспанії. Основний воротар Ліверпуля Аліссон повернувся в основу, переживши тривалий період відновлення. А от лідер мерсисайдських атак Мо Салах опинився поза заявкою.

Оновлено: На передматчевій розминці травмувався Туанзебе – замість нього в старті виходить Рохо.

Стартові склади

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Рохо – Мактомінай, Фред – Джеймс, Перейра, Янг – Рашфорд.

Запасні: Ромеро, Джонс, Вілліамс, Гарнер, Мата, Грінвуд, Марсьяль.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Мане, Фірміно, Оріджі.

Запасні: Адріан, Ловрен, Мілнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Гомес, Лаллана.

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