Манчестер Юнайтед переміг Лестер у матчі-відкритті АПЛ

Манчестер Юнайтед в рамках першого туру АПЛ переграв Лестер Сіті. На голи Поля Погба та Люка Шоу "лиси" відповіли лише один влучним пострілом у виконанні Джеймі Варді.

Перед матчем-відкриттям АПЛ Жозе Моурінью мав величезні проблеми зі складом – не менше 5-6 ключових виконавців були травмованими, а з деякими у наставника МЮ не складаються відносини. Втім, на старті першого тайму цих проблем не було помітно – Манчестер гарно рухався та швидко забив. На 72-й секунді гри Санчес увірвався у штрафний та потужно пробив, влучивши у руку захиснику Лестера. Рука там була далеко не очевидною, однак Андре Марінер все одно призначив пенальті, а Поль Погба забив перший гол у новому сезоні АПЛ. 1:0 на 3-й хвилині гри – досить непогане відкриття.

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Перші 10-15 хвилин господарі очевидно тримали ініціативу, хоча вже тоді були помітні проблеми з контролем м'яча – в центрі поля було дуже багато помарок та обрізок (зокрема, і від Фреда), а суперник раз за разом проривався на швидкості між лініями. З кожною новою хвилиною Лестер грав сміливіше, і на 29-й "лиси" могли зрівняти рахунок, якби не сейв Де Хеа після удару Меддісона з 10 метрів. Останній взагалі непогано виглядав, раз за разом збираючи на собі штрафні. Тим не менш, до кінця першого тайму голів так забито й не було.

У другому таймі команди грали достатньо весело. Манчестер остаточно захопив територію, маючи шанс подвоїти свою перевагу на 56-й хвилині – класний удар Дарміана з лінії штрафного у нижній кут у не менш красивому стрибку парирував Шмейхель. Лестер, в свою чергу, міг забити після випаду Іхеаначо, який на 63-й хвилині вискочив один на один, однак його встиг наздогнати Байлі, який відібрав м'яч. На 76-й Лестер мав супершанс відзначитися: Варді обікрав Шоу, виконавши ривок на 30 метрів зі штрафного, та прострілив на лінію воротарського, куди прибіг Демірай Грей – і його удар потягнув Де Хеа.

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На останніх хвилинах стало помітно, що Лестер втомлюється. Вже через 2 хвилини після моменту Грея Шмейхелю довелося рятувати свою команду: Санчес продавив Моргана та вирізав пас у штрафний на Лукаку, вривавння якого проспав Магуайр. Ромелу пробив у ближній, однак Каспер скоротив відстань та парирував. Втім, тиск МЮ дав про себе знати на 83-й хвилині: Люк Шоу, який весь матч привозив моменти на свої ворота, побачив вільну зону у штрафному, отримав пас від Санчеса та протиснув новачка Лестера Рікардо Перрейру, після чого пробив з кількох метрів повз Шмейхеля – 2:0! Лестер, правда мав шанс відігратися: на 91-й хвилині Варді уникнув офсайду та пробив з воротарського вище воріт, а через дві хвилини подачу Моргана туди ж Джеймі замкнув – 2:1! Тим не менш, фінальний штурм результату не приніс гостям – Лестер програв.

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Таким чином, Манчестер Юнайтед у найближчу добу займатиме перше місце АПЛ, в той час як Лестер перебуватиме на останній.

Чемпіонат Англії 2018/2019

Манчестер Юнайтед – Лестер Сіті – 2:1

Голи: Погба, 3 (пен), Шоу, 83 – Варді, 90+3