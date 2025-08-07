Манчестер Юнайтед досяг повної домовленості з РБ Лейпциг про трансфер нападника Беньяміна Шешко, повідомляє Фабріціо Романо. Згідно з джерелом, сума угоди становить 76,5 мільйона євро плюс можливі бонуси ще на 8,5 мільйона євро.

Манчестер Юнайтед узгодив особистий контракт з лідером Лейпцига

Шешко погодив особисті умови контракту з манкуніанцями до літа 2030 року. Форвард самостійно повідомив керівництву німецького клубу, що хоче перейти саме на Олд Траффорд.

Шешко грає за РБ Лейпциг з липня 2023 року, до цього 4 роки виступав за РБ Зальцбург. У минулому сезоні Беньямін забив 21 гол і віддав 6 асистів у 45 матчах на клубному рівні.

