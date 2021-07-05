Манчестер Юнайтед налагодив контакти з представниками 18-річного гравця, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Камавінга відмовився підписувати новий контракт і через рік може стати вільним агентом. Це змушує Ренн суттєво зменшувати цінник на свою перлину. Якщо раніше йшлося про 80 млн євро, то зараз "червоно-чорні" цілком можуть погодитися і на 30 млн. Окрім МЮ, на хавбека також претендує ПСЖ.

Додамо, що в минулому сезоні Камавінга провів 35 матчів, відзначився одним голом та двома асистами. У жовтневому спарингу юний півзахисник збірної Франції вражав ворота України (7:1) розкішним ударом через себе, але на Євро-2020 не поїхав.

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