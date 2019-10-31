Манчестер Юнайтед і Рома не можуть домовитися щодо викупу Смоллінга через надто великі апетити англійців

Керівництво Манчестер Юнайтед хоче отримати від Роми якомога більше грошей за центрбека Кріса Смоллінга, який виступає за римлян на правах оренди.

Рома вже розпочала активні переговори щодо повноцінного викупу англійського захисника, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Сторони вже провели першу зустріч, однак до компромісу поки далеко. "Вовки" запропонували за Смоллінга 10 мільйонів євро, які навіть близько не влаштували представників Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" вимагають за свого гравця удвічі більше, тобто 20 мільйонів. Клуби продовжать переговори щодо 29-річного оборонця, який до кінця сезону точно залишиться у Ромі на правах оренди.

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Нагадаємо, у матчі 10 туру Серії А проти Удінезе Смоллінг відзначився своїм першим голом за римську команду.