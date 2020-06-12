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Манчестер Юнайтед і Арсенал придивляються до забивного напарника Яремчука

17:51 218 Читать на русском
Манчестер Юнайтед і Арсенал придивляються до забивного напарника Яремчука
Джонатан Девід / Getty Images

Форвард Гента Джонатан Девід користується чималим попитом на ринку.

Манчестер Юнайтед та Арсенал пильно стежать за грою 20-річного канадця, повідомляє HLN.

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Девід став найрезультативнішим гравцем сезону в Бельгії, відзначившись 18 голами і 8 асистами. Напарником Романа Яремчука цікавляться Аякс, Порту та Інтер, однак два англійські гранди можуть виявитися спритнішими. Гент відразу попередив, що не відпустить свого бомбардира навіть за 25 млн євро.

Додамо, що чемпіонат Бельгії завершився достроково. Гент посів друге місце, яке дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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