Манчестер Юнайтед і Арсенал придивляються до забивного напарника Яремчука

Форвард Гента Джонатан Девід користується чималим попитом на ринку.

Манчестер Юнайтед та Арсенал пильно стежать за грою 20-річного канадця, повідомляє HLN.

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Девід став найрезультативнішим гравцем сезону в Бельгії, відзначившись 18 голами і 8 асистами. Напарником Романа Яремчука цікавляться Аякс, Порту та Інтер, однак два англійські гранди можуть виявитися спритнішими. Гент відразу попередив, що не відпустить свого бомбардира навіть за 25 млн євро.

Додамо, що чемпіонат Бельгії завершився достроково. Гент посів друге місце, яке дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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