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Манчестер Юнайтед хоче зробити Де Хеа найвисокооплачуванішим воротарем світу – голкіпер відмовляється

00:10 329 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче зробити Де Хеа найвисокооплачуванішим воротарем світу – голкіпер відмовляється
Давід Де Хеа / Фото eurosport

Сага з продовженням контракту голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа набирає нових обертів.

У новому контракті Де Хеа боси Манчестер Юнайтед пропонують голкіперу близько 400 тисяч євро на тиждень, повідомляє Evening Standard.

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Така зарплатня могла б зробити Давіда найвисокооплачуванішим воротарем світу. Незважаючи на це, 28-річний іспанець не прийняв таку щедру пропозицію.

В чинному контракті гравця МЮ прописана можливість автоматичного продовження угоди на рік, але керівництво манкуніанців хоче перепідписати воротаря ще на 5 років.

В поточному сезоні АПЛ Де Хеа провів 27 матчів, з яких 7 були "сухими".

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Теги
Англія Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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