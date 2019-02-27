Манчестер Юнайтед хоче зробити Де Хеа найвисокооплачуванішим воротарем світу – голкіпер відмовляється

Сага з продовженням контракту голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа набирає нових обертів.

У новому контракті Де Хеа боси Манчестер Юнайтед пропонують голкіперу близько 400 тисяч євро на тиждень, повідомляє Evening Standard.

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Така зарплатня могла б зробити Давіда найвисокооплачуванішим воротарем світу. Незважаючи на це, 28-річний іспанець не прийняв таку щедру пропозицію.

В чинному контракті гравця МЮ прописана можливість автоматичного продовження угоди на рік, але керівництво манкуніанців хоче перепідписати воротаря ще на 5 років.

В поточному сезоні АПЛ Де Хеа провів 27 матчів, з яких 7 були "сухими".

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