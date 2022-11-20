Керівництво "червоних дияволів" вже готує новий контракт для 18-річного аргентинця, інформує Daily Star.

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Гарначо став справжньою сенсацією і був визнаний найкращим гравцем МЮ у листопаді (2+2 у 4 матчах). Чинна угода вінгера закінчується вже влітку, але манкуніанці не збираються давати жодного шансу іншим клубам. Юнаку запропонують новий довготривалий контракт і збільшать зарплатню у 10 разів – з 5 тисяч фунтів на тиждень до 50 тисяч (2,6 мільйона на рік)!

Додамо, що МЮ перехопив Гарначо з академії мадридського Атлетіко у 2020 році, заплативши скромні 450 тисяч євро. Минулого сезону аргентинця назвали найкращим гравцем команди U-19, а нинішнього він вже гучно грюкає в основу дорослої.

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