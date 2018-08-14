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Манчестер Юнайтед хоче запросити Мончі або Паратічі на посаду спортивного директора

11:42 175 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче запросити Мончі або Паратічі на посаду спортивного директора
Рамон Мончі / ФК Севілья

Рамон Мончі або Фабіо Паратічі можуть стати новим спортивним директором Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед розглядає кандидатури Рамона Мончі та Фабіо Паратічі на посаду спортивного директора, повідомляє The Independent.

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Наразі трансферна політика здійснюється виконавчим віце-головою Едом Вудвордом, але клуб хоче запросити спортивного директора Роми або Ювентуса, проте, як повідомляє джерело, підписати їх буде дуже важко.

Також на посаду претендують екс-голкіпер "червоних дияволів" Едвін ван дер Сар, який нині працює в Аяксі, та Доменіко Теті з Новари.

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