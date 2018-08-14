Манчестер Юнайтед хоче запросити Мончі або Паратічі на посаду спортивного директора

Рамон Мончі або Фабіо Паратічі можуть стати новим спортивним директором Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед розглядає кандидатури Рамона Мончі та Фабіо Паратічі на посаду спортивного директора, повідомляє The Independent.

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Наразі трансферна політика здійснюється виконавчим віце-головою Едом Вудвордом, але клуб хоче запросити спортивного директора Роми або Ювентуса, проте, як повідомляє джерело, підписати їх буде дуже важко.

Також на посаду претендують екс-голкіпер "червоних дияволів" Едвін ван дер Сар, який нині працює в Аяксі, та Доменіко Теті з Новари.

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