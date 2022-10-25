Манчестер Юнайтед планує скасувати посаду менеджера у класичному значенні цього слова. Керівництво клубу шукає працівника, який зможе керувати трансферами клубу після багатьох дорогих помилок Манчестер Юнайтед у минулому.

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Як повідомляє Football Insider, боси Манчестер Юнайтед звернули увагу на Майкла Едвардса, який працював у Ліверпулі з 2011 по 2022 рік. У стані "червоних" Едвард відповідав за трансферну політику, і саме він запросив до команди таких зіркових гравців як Аліссон, Вірджил ван Дейк та Мохамед Салах.

Повідомляється, що фахівець отримав дуже солідну пропозицію.

Раніше у послугах Едвардса також був зацікавлений Челсі. Майкл відмовив лондонському клубу заради відпустки.

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