Після провального сезону манкуніанці планують розпочати велику перебудову складу. Першим кандидатом на вихід може стати одіозний воротар Андре Онана.

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Камерунця хочуть замінити на 22-річного воротаря Айнтрахта Кауа Сантоса, повідомляє Sport Bild.

Президент Айнтрахта Маркус Кроше заявляє, що не планує відпускати свого голкіпера цього літа. Його думку може змінити лише серйозна пропозиція, адже бразильський талант оцінюється німецьким клубом у щонайменше 60 мільйонів євро.

Додамо, що Рубен Аморім планує підписати нового воротаря через численні помилки Андре Онана і ненадійність його турецького колеги Алтая Баїндира. Кауа Сантос в поточному сезоні допоміг Айнтрахту дійти до чвертьфіналу ЛЄ.

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