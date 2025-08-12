Манчестер Юнайтед планує підсилити оборону в це трансферне вікно і розглядає варіант із придбанням Дайота Упамекано з Баварії.

Упамекано перейшов до мюнхенського клубу у 2021 році та став одним із ключових гравців у системі Венсана Компані. Проте останнім часом його майбутнє в Баварії опинилося під питанням. Контракт французького захисника закінчується наступного літа, і переговори про нову угоду буксують, що викликає роздратування у керівництва клубу.

За інформацією журналіста Крістіана Фалька, Манчестер Юнайтед включив Упамекано до списку пріоритетних трансферних цілей. Додатково агент гравця Мусса Сіссоко вже запропонував свого клієнта низці клубів АПЛ, зокрема й Манчестер Юнайтед.

Після недавньої перемоги Баварії над Тоттенхемом захисник ухилився від прямої відповіді на питання про своє майбутнє.

