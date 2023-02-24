У контракті Мін Че Кіма з "Наполі" вказана клаусула, яка діятиме лише протягом 15 днів. Сума відступних за корейського гравця в цей проміжок часу становитиме 48 мільйонів євро, інформує Corriere dello Sport.

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Згідно з Goal.com, Манчестер Юнайтед хоче скористатися цією лазівкою. Однак президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс уже зараз намагається розробити нову стратегію щодо утримання Кіма в Неаполі. Для цього власник клубу має намір продовжити угоду із захисником на поліпшених умовах і збільшити клаусулу до 65 мільйонів євро.

Нагадаємо, що минулого літа Наполі придбав Кіма у Фенербахче за 20 мільйонів євро. Кім вважається найкращим центральним захисником Серії А в поточному сезоні.