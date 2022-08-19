Представники "червоних дияволів" ведуть дуже продуктивні переговори з Реалом і Каземіро, щоб закрити перехід у найближчі 48 годин, повідомляє The Athletic.

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Пропозиція Реалу складає 60 мільйонів євро, ще 10 мільйонів передбачені бонусами. Зарплата опорника також буде серйозною. МЮ готовий зробити 30-річного Каземіро одним зі своїх найбільш високооплачуваних гравців. Бразильцю запропонують 350 тисяч фунтів на тиждень – стільки ж у Де Хеа, більше отримує лише Роналду. Контракт буде розрахований на 4 роки з можливістю продовження ще на один.

Нагадаємо, Каземіро належить Реалу з 2013 року (був рік "перерви" на Порту). Хавбек провів за "вершкових" 336 матчів і виграв 18 титулів, серед яких 5 ЛЧ.

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