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Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракти одразу з трьома гравцями – всі вони можуть безкоштовно піти влітку

08:00 1 Читать на русском
Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракти одразу з трьома гравцями – всі вони можуть безкоштовно піти влітку
Мата, Еррера та Янг отримають нові контракти від МЮ / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Ешлі Янг, Андер Еррера та Хуан Мата найближчим часом отримають пропозиції пролонгувати угоди з Манчестер Юнайтед, дія яких завершується найближчого літа.

Манчестер Юнайтед вже взявся за комплектацію команди на наступний сезон. Окрім нових підписань, манкуніанці не забувають і про чинних гравців команди.

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Клуб найближчим часом запропонує нові угоди Ешлі Янгу, Хуану Маті та Андеру Еррері. В МЮ впевнені, що зі всіма виконавцями вдасться домовитись щодо умов контракту, повідомляє ESPN.

Самі гравці теж начебто не проти залишитись у складі Манчестер Юнайтед, який після 21 туру посідає 6 місце в АПЛ.

До слова, всі троє футболістів вже отримали право вести перемовини і з іншими клубами, адже влітку 2019 року можуть стати вільними агентами.

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