Манчестер Юнайтед хоче придбати Онана – англійському клубу необхідний конкурент для Де Хеа

Англійський Манчестер Юнайтед має намір підписати голкіпера амстердамського Аякса Андре Онана.

"Червоні дияволи" готові викласти за 23-річного футболіста 50 мільйонів фунтів, інформує The Mirror. Керівництво англійського клубу переконане, що підписання сильного конкурента дозволить основному голкіперу команди Давіду Де Хеа повернутися до своєї найкращої форми.

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Нагадаємо, нещодавно МЮ продовжив контракт з Де Хеа до 2023-го року. За умовами нової угоди, іспанець отримує 350 тисяч фунтів на тиждень, однак, на думку керівництва клубу, не демонструє своєї найкращої гри.

Зазначимо, що Онана у цьому році також продовжив контракт зі своїм клубом. У послугах воротаря також зацікавлений Тоттенхем.

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