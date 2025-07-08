Манчестер Юнайтед хоче придбати гравця, який виявився непотрібним іншому культовому клубу
Манчестер Юнайтед зацікавився півзахисником Боки Хуніорс Мілтоном Дельгадо.
Манчестер Юнайтед найближчим часом планує зробити офіційну пропозицію щодо трансферу молодого півзахисника Боки Хуніорс Мілтона Дельгадо, повідомляє Canal 26.
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20-річний аргентинець дебютував за основу Боки Хуніорс на початку 2024 року та демонстрував обнадійливу гру, але з приходом нового головного тренера Мігеля Анхеля Руссо втратив місце у складі. Під час Клубного чемпіонату світу-2025 він не зіграв жодного матчу, що ще більше посилило чутки про його можливий відхід.
Аргентинці готові продати Дельгадо, але прагнуть отримати за нього щонайменше 11 мільйонів євро. Пріоритет – трансфер за кордон, аби виручити більше грошей, ніж у разі переходу до одного з аргентинських клубів. Крім Манчестер Юнайтед, за ситуацією гравця стежать Індепеньєнте, Годой Крус і Тігре.
Очікується, що Манчестер Юнайтед зробить конкретну пропозицію вже найближчими днями.
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