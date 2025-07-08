Манчестер Юнайтед найближчим часом планує зробити офіційну пропозицію щодо трансферу молодого півзахисника Боки Хуніорс Мілтона Дельгадо, повідомляє Canal 26.

Манчестер Юнайтед готує трансфер сенсаційного ката ПСЖ

20-річний аргентинець дебютував за основу Боки Хуніорс на початку 2024 року та демонстрував обнадійливу гру, але з приходом нового головного тренера Мігеля Анхеля Руссо втратив місце у складі. Під час Клубного чемпіонату світу-2025 він не зіграв жодного матчу, що ще більше посилило чутки про його можливий відхід.

Аргентинці готові продати Дельгадо, але прагнуть отримати за нього щонайменше 11 мільйонів євро. Пріоритет – трансфер за кордон, аби виручити більше грошей, ніж у разі переходу до одного з аргентинських клубів. Крім Манчестер Юнайтед, за ситуацією гравця стежать Індепеньєнте, Годой Крус і Тігре.

Очікується, що Манчестер Юнайтед зробить конкретну пропозицію вже найближчими днями.

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